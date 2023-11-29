Первые водители кэбов уже зарегистрировались на платформе Uber. При этом Ассоциация лицензированных водителей такси (Licensed Taxi Drivers' Association, LTDA), которая представляет интересы около 10 тыс. из 15 тыс. водителей кэбов в Лондоне, высказалась против этого проекта.

"У нас нет никакой заинтересованности в том, чтобы пятнать репутацию легендарных, известных во всем мире лондонских черных кэбов связью с Uber, ее давними проблемами с безопасностью и всем, что этому сопутствует", — цитирует Financial Times заявление LTDA.

Uber начала работать в Лондоне более десяти лет назад, ее приложением каждую неделю пользуются миллионы человек, говорится в ее сообщении.

Компания уже нанимала водителей кэбов в 2016 году, но в 2017 году свернула эту инициативу на фоне практически полного отсутствия притока водителей, которых в ее сервисе насчитывалось немногим более 100. По мнению Uber, в этот раз для запуска проекта достаточно привлечь несколько сотен водителей, пишет FT.

Черные кэбы — историческая часть лондонской транспортной системы и популярны как среди туристов, так и среди жителей города, отмечает компания.

Приложение Uber позволяет заказывать традиционные такси в 33 странах. В прошлом месяце компания развернула такой сервис в Париже.

В Европе и на Ближнем Востоке на классические такси приходится более 10% всех поездок Uber.