"Большая экспозиция музея посвящена история исследования морских глубин. Новые экспонаты позволят сделать эту тему более яркой и подробной. В коллекцию моделей включены самые значимые в истории науки глубоководные аппараты, наглядно демонстрирующие особенности построенных в определенный исторический этап — 1984-1989 годы. Посетители смогут узнать о том, какой вклад в науку они внесли", — пояснила руководитель пресс-службы Екатерина Говорова.

По ее словам, севастопольские судомоделисты, работавшие над созданием моделей, максимально точно передали конструктивные особенности аппаратов. Выбранный ими масштаб — 1:8 — усложняет и повышает коллекционную значимость моделей. В таком масштабе существует малое количество указанных моделей.

В музей поступили модель батискафа "Триест", которой в 1960 году впервые совершил погружение на дно Марианской впадины. Китайский аппарат "Джаалонг" построен в 2010 году, расчетная глубина погружения — 7000 м. Однако в 2012 году аппарат погрузился на глубину 7062 м, а в мае 2017 года — в бездну Челленджера на 7811 м.

В конце декабря музей ожидает поступление модели японского аппарата "Шинкай" с глубиной погружения до 6500 м. Также в музей прибудет и макет французского "Наутил".

В фондах музея уже находится модель российского глубоководного необитаемого аппарата "Витязь", который в 2020-м году исследовал Марианскую впадину, модели аппарата "Мир-1" и батискафа "Deepsea Challenger" — подарки режиссера Джеймса Кемерона.

"Также в экспозиции музея представлены и оригинальные аппараты — легендарные Pisces-VII и "Мир-1". И потому гости смогут без труда сравнить модели и реальные подводные суда", — заключила Говорова.