Статус национального "Императорскому маршруту" присвоен решением экспертного совета при Минэкономразвития России. Это позволит региону претендовать на государственную поддержку в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Новый турмаршрут объединяет Тулу, деревню Савино, Поленово и Богородицк.

"В числе объектов показа более десяти достопримечательностей, например, Тульский государственный музей оружия, который является одним из старейших музеев России, и музей-усадьба Василия Поленова — одного из главных пейзажистов XIX века", — говорится в сообщении.

Гостям предлагается посетить памятные места в Туле, связанные с императорской семьей. Император Александр II бывал в городе пять раз. В программе также мастер-классы, знакомящие с народными промыслами. Гости могут выбрать — посетить Музей декоративно-прикладного искусства с мастер-классом "Филимоновская игрушка" или Музей международного пряника с мастер-классом "Пять секретов Тульского пряника".

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что участие в национальном маршруте станет дополнительным каналом продвижения региона.

"В Тульской области реализуется комплекс мер по развитию внутреннего туризма. Тульский "Императорский маршрут" будет способствовать увеличению туристического потока в регион", — подчеркнул Лаврухин.

Предполагается, что с организацией нового турмаршрута число туристов в Тульской области увеличится на 25%.

Ранее сообщалось, что 29 июня этого года губернатор Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова подписали соглашение о вхождении Тульской области в национальный туристический проект "Императорский маршрут".

Он объединяет места памяти представителей императорской фамилии, места их посещений, пребывания и паломничеств, дворцы и резиденции, усадьбы и экономии, а также культурно-исторические объекты, связанные с государственной, общественной и благотворительной деятельностью представителей Императорского Дома Романовых.

Как сообщалось, в Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза. По итогам 2022 года тульский регион принял более 1,5 млн человек туристов.