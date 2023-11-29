"Это главная выставка года. Восток играл огромную роль в формировании художественного вкуса многих зодчих, мастеров. Восток составлял значительную часть художественных коллекций. Восток всегда был важен политически. На выставке мы попытаемся показать восточный вектор в движениях и направлениях обитателей дворца", — сказал Панкратов на пресс-конференции "Интерфакса" в среду.

Так, например, посетители смогут узнать о дипломатической миссии в страны Востока — Египет, Индию, Китай и Японию, совершенной в 1890 году на тот момент будущим императором Николаем II.

Большинство экспонатов относится к периоду от конца правления Николая I до завершения царствования Николая II, но есть и более ранние и редкие предметы, привезенные в Россию еще при Петре I. Это в том числе костюмы народов Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, произведения восточных мастеров и пятиметровый макет транссибирского экспресса.

По словам Панкратова, предметы для выставки предоставили Эрмитаж, Кунсткамера, Российская академия наук, Российский этнографический музей, Библиотека РАН, музей-заповедник "Царское Село", Государственный музей истории религии, РНБ, Центральный музей железнодорожного транспорта и др.

Экспозицию можно будет увидеть до 7 апреля.