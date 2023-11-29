"В ходе выездной проверки на земельном участке в Октябрьском районе Екатеринбурга, недалеко от аэропорта "Кольцово", природоохранной прокуратурой выявлено захламление территории, несанкционированное размещение отходов производства и потребления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участок принадлежит индивидуальному предпринимателю. Надзорное ведомство обратилось с иском в Кировский районный суд города с требованием обязать бизнесмена очистить его от хлама и отходов. Суд данные требования удовлетворил.