Организаторами конференции выступили Государственный исторический музей, его филиал в Туле совместно с Государственным музеем-заповедником "Куликово поле".

"Впервые для рассмотрения выбрана тема формирования музейного сообщества, которое оказывает влияние на качество музейной работы. Этой деятельностью занимаются методические центры, профессиональные и межрегиональные ассоциации, фонды, НКО. У каждой структуры свои идеи и задачи, но главнее — координация деятельности, обмен опытом, создание единого информационного пространства, развитие межмузейной коммуникации и создание совместных проектов", — говорится в сообщении.

На конференции будут рассмотрены различные формы совместной деятельности, их цели и результаты.

В ней примут участие музейные специалисты (государственных, муниципальных, краеведческих, музеев-заповедников, частных музеев), представители научных, образовательных и культурно-выставочных центров и некоммерческих организаций из различных регионов России.

Конференция призвана способствовать укреплению межмузейных коммуникаций и дальнейшему развитию научной, исследовательской и просветительной работы, отмечается в сообщении.

"Примером эффективного сотрудничества является совместная деятельность Исторического музея и Государственного музея-заповедника "Куликово поле", которых связывают давние узы дружбы и сотрудничества", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь музея-заповедника "Куликово поле" Любовь Котикова.

По ее словам, именно сотрудники Исторического музея во главе с заместителем директора Александром Шкурко приняли самое деятельное участие в создании первого музея Куликовской битвы на Красном холме в 1980 году. Впоследствии археологи и историки ГИМа создали Верхне-Донскую археологическую экспедицию, которая стала локомотивом не только комплексного археолого-географического изучения поля Куликовской битвы и его окрестностей, но и создания в центре Куликова поля федерального музея-заповедника, призванного изучать, сохранять и представлять уникальное историко-культурное наследие Куликова поля.

"Сегодня активные контакты Исторического музея и музея-заповедника "Куликово поле" реализуются в совместных научных экспедициях, выставочных проектах, праздниках и фестивалях, конференциях", — отметила Котикова.

"Конференция призвана способствовать укреплению межмузейных коммуникаций и дальнейшему развитию научной, исследовательской и просветительной работы. Организаторы надеются, что данное мероприятие послужит основанием для создания новых, интересных и инновационных проектов в различных сферах музейной деятельности", — добавила она.