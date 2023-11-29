В соответствии с законопроектом (10309-8) перед получением охотничьего билета станет обязательной сдача "охотничьего минимума". Знания и навыки кандидатов будут проверяться органами исполнительной власти соответствующего региона РФ.

"Подготовиться к экзамену можно будет как в специализированных организациях, так и самостоятельно. Человек сможет ознакомиться с информацией, опубликованной исполнительными органами власти регионов. А практический опыт можно получить у охотников, у которых более пяти лет стажа", — пояснил глава комитета по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Он отметил в своем телеграм-канале, что "сегодня человек, получая охотничий билет, подписывает бумагу о том, что он ознакомился с правилами охоты, а действительно ли он их изучил, проверить нельзя".

К законопроекту также внесли поправки, которые предусматривают создание государственной информационной системы, информировал Кобылкин.