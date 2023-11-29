"Год назад мы значительно расширили программу полетов в города Азербайджана. Ввели рейсы в Баку из Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, а также в Гянджу и Нахичевань — из Москвы. Планируем наращивать частоту полетов и будем выполнять рейсы по этим маршрутам круглый год", — рассказал президент "Utair — пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводит пресс-служба авиакомпании.

По данным "Интерфакс-Азербайджан" рейсы Utair в Баку в осенне-зимнем расписании будут осуществляться из Грозного, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени, Уфы; в Гянджу — из Москвы; в Нахчыван — из Москвы. Utair входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.