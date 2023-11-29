"В мае 2024 года завершится реставрация Новодевичьего монастыря в Москве, как раз к 500-летию этого уникального архитектурного ансамбля. А в 2025 году мы планируем завершить комплекс реставрацию Александро-Невской лавры в Санкт Петербурге", — сказала Любимова, выступая в рамках Правительственного часа в Госдуме.

Говоря о реставрации, она отметила, что всего в едином реестре объектов культурного наследия находится 154 тыс. памятников. С 2020 по 2022 год министерство завершило реставрацию 118 объектов.