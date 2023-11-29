«Бронирование отелей Сочи на Новый год стартовало в начале сентября и идет значительно активнее, чем год назад. Номера в популярных гостиницах и санаториях в основном разобраны, но в некоторых объектах, чаще всего это гостевые дома, еще можно найти места. Как сообщают туроператоры, полностью номера на курорте будут распроданы к началу-середине декабря», — говорится в сообщении.

Руководитель отдела продаж сочинского туроператора «Ривьера» Наталья Хилимончик отметила, что туры на Новый год бронируют почти на 30% активнее, чем годом ранее. Выросла продолжительность поездок, а интересуются туристы в основном отелями 4-5*. В компании «Алеан» Новый год в Сочи также бронируют значительно лучше, чем в прошлом году: спрос вырос в среднем на 67%.

Как считает замгендиректора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев, по сравнению с прошлым годом новогодние цены почти не изменились, так как год назад был достигнут ценовой потолок, выше которого продажи остановятся.

«На Новый год в течение 3-5 дней отели устанавливают летние цены, то есть продают по стоимости высокого сезона. Поднимать выше уже не получается, разве что с незначительными колебаниями. Если же продолжить повышать, турпоток просто остановится. Скорее всего, и весь следующий год будем предлагать Сочи по ценам нынешнего», — подчеркнул эксперт.

По данным «Алеана», новогодний отдых в Сочи подорожал в среднем на 10%.

«Тур с 30-31 декабря по 2-3 января в отель с развитой инфраструктурой в прибрежном кластере Сочи обойдется от 58 до 100 тысяч рублей на двоих. В горном кластере цены выше: в Красной Поляне стоимость тура на двоих составит от 68 до 165 тысяч рублей. Новогодние банкеты стоят в среднем от 15-18 до 55-63 тысяч на человека, но отели в люксовом сегменте предлагают существенно более дорогие варианты. Например, в отеле Rixos застолье обойдется почти в 100 тысяч рублей», — сообщила PR-директор туроператора Ирина Романова.

В «Ривьере» также сообщили, что в зависимости от сегмента, в котором работает отель, стоимость новогодних банкетов с праздничной программой до утра составляет от 8 до 100 тысяч рублей. Наиболее дорогие банкеты обычно включают выступления звезд.

В новогодние каникулы 2023 года в Сочи, по данным мэрии, отдохнули около 200 тыс. человек.