"Оренбурженка считает, что ее права нарушены, в России нет закона, запрещающего ламинировать документы. Кроме того, при продаже авиабилетов ответчик не донес до потребителя информацию о требованиях к документам, подтверждающим личность", — говорится в сообщении.
Авиакомпания добровольно не стала возмещать убытки, поэтому женщина обратилась в суд.
Суд счел, что "ламинированное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния имеет равную юридическую значимость с неламинированным документом и подтверждает сведения, содержащиеся в записи акта гражданского состояния".
"Следовательно, требования авиакомпании о недопустимости предъявления для регистрации на рейс ламинированных свидетельств о рождении являются незаконными", — отмечается в сообщении.
В итоге суд постановил взыскать с авиакомпании в пользу истицы стоимость авиабилетов, неустойку и штраф, компенсацию вреда и прочие расходы — в общей сумме более 341 тыс. рублей.