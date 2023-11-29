В мае 2023 года при регистрации на рейс женщина предоставила авиабилеты, свой паспорт и свидетельства о рождении четверых детей, однако сотрудники авиакомпании отказали в регистрации на рейс, поскольку свидетельства о рождении заламинированы.

"Оренбурженка считает, что ее права нарушены, в России нет закона, запрещающего ламинировать документы. Кроме того, при продаже авиабилетов ответчик не донес до потребителя информацию о требованиях к документам, подтверждающим личность", — говорится в сообщении.

Авиакомпания добровольно не стала возмещать убытки, поэтому женщина обратилась в суд.

Суд счел, что "ламинированное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния имеет равную юридическую значимость с неламинированным документом и подтверждает сведения, содержащиеся в записи акта гражданского состояния".

"Следовательно, требования авиакомпании о недопустимости предъявления для регистрации на рейс ламинированных свидетельств о рождении являются незаконными", — отмечается в сообщении.

В итоге суд постановил взыскать с авиакомпании в пользу истицы стоимость авиабилетов, неустойку и штраф, компенсацию вреда и прочие расходы — в общей сумме более 341 тыс. рублей.