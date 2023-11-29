"В акватории Черного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в морских портах РФ в Черноморском бассейне сохраняются ограничения судоходства до улучшения погоды", — говорится в сообщении Минтранса РФ.

Согласно прогнозу Росгидромета, приведенному в сообщении, 29 ноября на Черноморском побережье прогнозируется ветер 20-25 метров в секунду, временами дождь, высота волн может достигать 1,3-1,5 метра. Согласно сообщению, движение судов Керченской паромной переправы не осуществляется. За последние сутки до очередного усиления шторма морскими автопаромами выполнено 6 рейсов.