"Целью проекта было привлечение к творчеству Островского школьников и молодежи. В фестиваля прошло около 100 мероприятий. Старт был дан в апреле на круглом столе. Затем были организованы 16 просветительных лекций. В проекте приняли участие 5000 человек", — сказала Давыдова.

По ее словам, в рамках фестиваля в библиотеке Кировского района на Ленинском проспекте проходила выставка. На ней были представлены редкие книги Островского, журналы, газеты, иллюстрации. "Выставка раскрывает движение самого Островского. Ее посещают около 60 человек в день. Поэтому она действительно выполнила просветительскую функцию", — добавила руководитель проекта.

Директор гимназии №261 Инесса Петренко рассказала, что учащиеся в рамках фестиваля погрузились в творчество драматурга. "Марафон имеет продолжение. Ученики посетили выставку, стали участниками театральной постановки. Проект дал мощный толчок для развития. Восьмиклассников посвящаем в филологи, и в этом году церемония были связана с творчеством Островского", — отметила она.

Доктор филологических наук, заведующая кафедрой русской литературы РГПУ им.Герцена Надежда Михновец подчеркнула, что в круглом столе марафона приняли участие ведущие исследователи Островского. В настоящее время в Костроме готовится к изданию новое полное собрание сочинений драматурга.

Кандидат искусствоведения Ирина Бойкова рассказала, что в проекте приняли участие 17 творческих коллективов из Петербурга и пригородов, Мурманска, Алтайского края. Было представили 35 сценических композиций по 18 пьесам Островского. Фестиваль показал, насколько Островский любим", — подчеркнула она.

Литературно-театральный марафон "Путешествие в русский мир Островского", приуроченный к 200-летнему юбилею русского драматурга, проходил с апреля по ноябрь. Участникам проекта из Петербурга, Ленинградской области, Алтайского края, Мурманской области была предоставлена исключительная возможность подойти к наследию Островского с разных сторон: прослушать лекции, выступить в РГПУ им.Герцена в рамках регионального круглого стола "Островский и современность", посмотреть экранизации пьес, принять участие в народном карнавале "Путешествие в русский мир Островского".

Желающие могли попробовать свои силы в мастер-классах по традиционному народному творчеству: плетении тканных поясов, бисероплетении, побывать на выставке "Путешествие в русский мир Островского" и выступить на сцене.

Торжественная церемония закрытия, во время которой будут подведены итоги проекта, состоится в среду на базе библиотечной системы Кировского района.