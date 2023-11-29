"К полетам по субботам добавились рейсы по вторникам", — уточняет пресс-служба.

Как сообщалось, со 2 декабря Red Wings также начнет выполнять рейсы в Кутаиси — один раз в неделю, по субботам.

Кроме того, с 10 декабря прямые рейсы между Тбилиси и Петербургом запустит авиакомпания Georgian Airways.

Полеты между РФ и Грузией были прекращены в 2019 году после указа президента РФ Владимира Путина. В мае 2023 года ограничения на осуществление прямых воздушных рейсов между странами были отменены.

Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

"Пулково" входит в число крупнейших аэропортов РФ. Пассажиропоток аэропорта в 2022 году составил 18,2 млн человек. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Россия".