"По состоянию на текущее время и в соответствии с информацией исполнительных органов уже подтвердился ущерб на сумму 1,349 млрд рублей. (В частности — ИФ), по информации муниципальных образований, — 802,6 млн рублей, из них 250 млн — по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе", — сказал Константинов на заседании регионального парламента.

Он отметил, что ситуация для республики продолжает оставаться "крайне сложной".

На утро среды в Крыму, сообщил Константинов, отключены 63 ВЛ 10 кВ (за ночь их количество выросло из-за сильных порывов ветра) и 917 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения находится 43 734 человека, 44 социально значимых объекта, отключены 5 котельных, подающих тепло в 5 многоквартирных домов и 35 соцобъектов, частично не подается вода в 116 населенных пунктах.

Он добавил, что на территории Крыма сейчас затоплено 159 частных и 2 многоквартирных дома, упало 2325 дерева (из них уже убрано 1176).

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что режим чрезвычайной ситуации введен в 15 муниципалитетах Крыма, пострадавших в результате шторма.

Во вторник руководитель МЧС Крыма Сергей Садаклиев предварительно оценил ущерб от шторма в республике в 490 млн рублей, добавив, что он существенно вырастет после окончательного сбора информации.