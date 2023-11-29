"Работы полностью завершены. Ленским управлением Ростехнадзора 27 ноября выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. В ближайшие дни будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

Реконструкция комплекса велась в несколько этапов. В 2021 году была введена в эксплуатацию ВПП. На заключительном этапе было построено новое служебно-пассажирское здание, склад ГСМ, периметровые ограждения и патрульная дорога.

"Общий объем финансирования из федерального бюджета составил более 9 млрд рублей", — отмечается в пресс-релизе.

В 2019 году аэропорт Нерюнгри был включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. По проекту была предусмотрена реконструкция ВПП, строительство нового аэровокзального комплекса с пропускной способностью 300 пассажиров в час, склада ГСМ, аварийно-спасательной станции.

Строительство здания аэровокзала изначально предполагалось завершить до конца 2022 года, однако затем его перенесли на 2023 год. Позднее глава Якутии отмечал, что в проектно-сметную документацию пришлось вносить изменения. Та документация, которая была разработана в 2017 году, "сегодня не отвечает требованиям времени". Например, многие материалы были заложены в недостаточном объеме, уточнял он.

Работа аэропорта на время реконструкции не прерывалась.

Аэропорт "Нерюнгри" (он же "Чульман") — самый южный авиаузел Якутии, имеет две ВПП: грунтовую для вертолетов и бетонную (длиной 3,6 км, шириной 45 м) для самолетов. Основными перевозчиками являются "Аврора", "Якутия", "Газпром-Авиа", "ИрАэро", "НордСтар" и "Сибирь" (S7 Airlines).

В зимний период Нерюнгри зачастую становится запасным аэродромом для аэропорта Якутска.