Так, статус национального получил туристский маршрут «Санкт-Петербург. Новая География», который знакомит гостей с современной жизнью петербуржцев и атмосферой города, а также показывает новую туристскую и городскую инфраструктуру. Предполагается, что он будет интересен, в том числе, туристам, которые посещают город не в первый раз.

Маршрут включает как элементы действующих популярных туристских маршрутов, так и инновационные. Например, в программу включен Эрмитаж, но гостям предлагается автобусная экскурсия «Другой Эрмитаж» с просмотром VR-фильма «Эрмитаж. Погружение в историю» и арт-медиация в Главном Штабе Эрмитажа. В числе объектов показа – общественное пространство «Новая Голландия», Севкабель порт, Лахта-центр, Яхтенный мост, Музей современного искусства «Эрарта», а также музейно-исторический парк «Остров фортов», Музей военно-морской славы в Кронштадте, Петергоф, парк «Александрия» и Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня».

Статус национального получил и двухдневный маршрут по Курской области «Соловьи и железо». В числе объектов показа – мемориальный комплекс «Курская битва», усадьба Афанасия Фета, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк мельниц». Первые поездки по новому национальному маршруту запланированы на апрель 2024 года.

Тульская область представила трехдневный Императорский маршрут, объединяющий Тулу, деревню Савино, Поленово и Богородицк. В числе объектов показа – более десятка достопримечательностей, в том числе Тульский государственный музей оружия и музей-усадьба Василия Поленова – одного из главных пейзажистов 19 века. Гостям предлагается посетить памятные места в Туле, связанные с императорской семьей.

Как подчеркивает в Минэкономразвития, появление национальных маршрутов позволит регионам претендовать на государственную поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также привлечь новых гостей и увеличить турпоток.