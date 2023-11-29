Таким образом, апелляционная инстанция изменила решение Курчатовского районного суда Челябинска, который ранее удовлетворил требования мужчины частично — в его пользу были взысканы компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей и штраф в размере 25 тыс. рублей. Истец обжаловал данное решение.

"Челябинский областной суд, рассмотрев дело в апелляционной инстанции определил взыскать в пользу Ивана Вершка с ООО "Авиакомпания "Победа" компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей и штраф в размере 150 тыс. рублей", — отмечает пресс-служба.

Инцидент произошел в марте этого года, проверку по данному факту проводили транспортная прокуратура и Следственный комитет.

В частности, пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СКР отмечала, что проверяет информацию о том, что в московском аэропорту Шереметьево в самолёт не пустили мужчину с ограниченными возможностями из Челябинска из-за аккумулятора на его коляске.

Местным СМИ мужчина рассказал, что приобрел билеты на рейсы "Победы" туда и обратно. В Москву он прилетел без проблем, однако на пути обратно ему отказали в посадке на борт, заявив, что емкость аккумулятора инвалидной коляски превышает допустимые нормы безопасности перелета. Челябинцу пришлось приобрести билет на рейс "Аэрофлота" и 12 часов провести в Шереметьево в ожидании вылета.