В частности, туман привел к задержке рейса 308 Москва-Ижевск, сообщил гендиректор авиакомпании Александр Синельников в своем телеграм-канале в среду.

"Сегодня ночью был сильный туман. Видимость в районе аэродрома снижалась до 300 метров. При необходимых 1100 метрах. Для обеспечения безопасности полетов, это повлекло за собой задержку вчерашнего рейса 308 из Москвы", — написал Синельников.

Он уточнил, что рейс прибыл в Ижевск лишь в 8:30 по местному времени (7:30 мск). По его словам, пассажиры на ночь были размещены в гостиницы, им было обеспечено бесплатное питание и напитки.

"Этот сбой вызвал необходимость корректировки расписания нескольких регулярных рейсов сегодня", — добавил гендиректор авиакомпании.

В частности, рейс l8-302 отправится из Домодедово в 11:00 и прибудет в Ижевск в 13:30 по местному времени.

Самолет рейса I8-925 отправится из Ижевска в 14:30 по местному времени, прибудет в Санкт-Петербург в 15:30 мск. Обратный рейс l8-926 будет отправлен в 16:30 мск, приземлится в 19:30 по местному времени.

Самолет рейса I8-201 сообщением Ижевск — Екатеринбург вылетит в 20:30 по местному времени, приземлится в 22:20 по времени аэропорта прибытия. Обратный рейс l8-202 будет отправлен в 23:20, прилетит в 23:10.

По данным ГУ МЧС России по Удмуртии, ночью и утром в республике наблюдается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.

АО "Аэропорт "Ижевск" и АО "Ижавиа" находятся в собственности Удмуртии. Авиакомпания выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы.