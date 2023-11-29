По данным телеканала, тела обнаружил днем во вторник полицейский патруль. Стражи порядка заметили в кустах простыню, обвязанную веревками, и нашли внутри два тела. В ходе осмотра оказалось, что одно из них принадлежит женщине, а другое – девочке. По предварительным данным, обе они гражданки России.

Тела лежали на крутом склоне в горной местности в курортном районе Ичмелер, летом – популярном месте отдыха туристов, в том числе российских. Сначала они были доставлены в больницу Бодрума, а затем в морг судебной медицины провинции Мугла для установления точной причины смерти.

Полиция начала масштабное расследование трагедии, в том числе на месте обнаружения тел.