Как сообщалось, 26 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер до 25 м/c) произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. В результате движение поездов на участке было приостановлено. В пути следования задерживались порядка 50 пассажирских составов. В понедельник было восстановлено движение по одному пути.

Издание отмечает, что в настоящее время железнодорожники продолжают ликвидацию последствий шторма, основной упор сделан на восстановлении земляного полотна. На станцию Лазаревская было завезено 56 тетраподов (железобетонные изделия, использующиеся в укреплении прибрежной инфраструктуры). По словам заместителя генерального директора РЖД — начальника Центральной дирекции инфраструктуры Евгения Шевцова, по предварительным расчётам, на ликвидацию последствий шторма и укрепление земляного полотна на повреждённых участках потребуется порядка 21 тыс. кубометров бутового камня и более 300 тетраподов.

Планируется, что восстановительные работы завершатся ко 2 декабря. Однако погода вновь может внести свои коррективы, уточняется в сообщении. Утром 29 ноября и в последующие двое суток на всём черноморском побережье от морского порта Кавказ до Сочи вновь ожидаются дождь, усиление ветра до 23 м/с, высота волны составит 3-4 метра. Для мониторинга ситуации на участке Туапсе — Адлер продолжают работать 17 наблюдательных постов.

Ранее сообщалось, что РЖД вводят в график поезда, задержанные ранее из-за непогоды в Краснодарском крае.