"За последнее время в уральский регион за трофеями прибыло 50 заезжих гостей. Чаще всего прилетают из Австрии, Германии, ОАЭ и Турции, причем как целыми группами, так и по одному", — говорится в сообщении.

По данным управления, с собой зарубежные охотники везут и свои ружья. "Временный ввоз гражданского огнестрельного оружия в Россию жестко регламентирован. Помимо обязательной сертификации оружия аккредитованными органами — Росстандартом по согласованию с МВД России, авиапассажиры должны пояснить цель ввоза: охота, спортивные соревнования, выставки", — приводятся в сообщении слова начальника таможенного поста Аэропорт "Кольцово" (пассажирский) Сергея Боровика.