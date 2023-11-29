В частности, продлено действие "налоговых каникул" в виде нулевой налоговой ставки для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории КЧР и перешедших на упрощенную или патентную систему налогообложения в отношении видов предпринимательской деятельности в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Кроме того, для туристической отрасли установлены пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения.

Так, ставка в размере 9% будет применяться в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и 4% — если объектом налогообложения являются доходы для организаций и индивидуальных предпринимателей, основной вид экономической деятельности которых — туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

Также установлена пониженная налоговая ставка при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 2% с 2024 по 2030 годы при соблюдении условий по средней численности наемных работников. Пониженной налоговой ставкой вправе воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, занятые в производстве текстильных изделий и одежды, производстве и обработке трикотажного или вязаного полотна, производстве верхней трикотажной или вязаной одежды, головных уборов, пошиве и вязании прочей одежды по индивидуальному заказу населения.

Как сообщалось, в соответствии с принятым в 2015 году республиканским законом, регламентирующим установление налоговых ставок, индивидуальные предприниматели получили право применять налоговую ставку 0% непрерывно в течение двух налоговых периодов со дня их госрегистрации в качестве ИП.

В конце 2020 года "налоговые каникулы" продлили до 1 января 2024 года.