"Двухдневный туристический маршрут называется "Соловьи и железо", как и стенд Курской области на Международной выставке-форуме "Россия". Это неслучайно! И выставочная экспозиция, и разработанное направление показывают наш регион с разных сторон и ракурсов, рассказывают гостям о том, насколько Курская область многогранна и красива", — написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что маршрут включает в себя несколько тематических линий: военно-патриотическую, этнографическую, промышленную и православную.

Среди объектов для показа "главные жемчужины Соловьиного края": Коренная пустынь, мемориальный комплекс "Курская битва", усадьба А.А. Фета, ландшафтно-этнографический комплекс "Парк мельниц" и ряд других.

Присвоенный данному маршруту статус национального даст региону возможность получить федеральный грант на развитие и информационную поддержку для дополнительного привлечения туристов из других субъектов РФ.