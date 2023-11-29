С такой инициативой на заседании Эколого-туристического совета при Магаданской областной думе выступила заместитель директора по науке ИБПС ДВО РАН, кандидат биологических наук Елена Хаменкова.

По ее словам, региональные атласы есть в большинстве российских регионов. Они помогают в развитии туризма, а также просвещении местных жителей.

Ученые института отмечают, что в атласе должны быть отражены природно-климатические особенности области, информация о достопримечательностях, учреждениях культуры, административно-территориальном устройстве, геологическом строении, растениях и животных, обитающих на Колыме.

Кроме того, авторы инициативы предложили провести учет численности копытных, медведей и животных, на которых можно охотиться.

Вести такой учет, по словам Хаменковой, должны независимые специалисты, а повторять процедуру следует раз в 5-10 лет.

Совет создан в июле 2021 года решением областной думы. Согласно положению, он формируется на срок полномочий очередного созыва заксобрания. Председателем совета избран инициатор его создания, депутат Магаданской областной думы, руководитель областного отделения Русского географического общества Александр Нестерович.