"В России, которая в последние годы поставляет основную часть въездного турпотока, за счет мер поддержки отрасли растет номерной фонд — более чем на 15% в 2023 году по сравнению с 2022-м, открываются новые выездные направления, например, Таиланд, поглотивший 2 млн россиян. Отчасти поэтому кто-то до нас не доехал", — сказал руководитель РСТИ, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

Он отметил, что "вместе с тем, регулярные полетные программы, связывающие регионы восточной страны-соседки и Минск, где-то перекрывают это".

"Было бы здорово иметь возможность сразу же видеть статистику, но оперативной для анализа нет, можем только локально прикинуть: по нашим субъективным оценкам, в этом году есть снижение турпотока на 10-12% по сравнению с прошлым", — сообщил Гулый.