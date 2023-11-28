"Семибалльный шторм нанес серьезный ущерб прибрежной инфраструктуре курортного города Гагры и частным домовладениям. В результате стихии затопленными оказались более 40 частных домов, насосные и трансформаторные подстанции, нарушена система водоснабжения города, электроснабжение, в том числе и в городе Пицунда", — сообщает пресс-служба кабинета министров республики.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заслушал сообщения о проведении восстановительных работ руководителей МЧС, энергетической компании "Черноморэнерго", а также администрации Гагрского района.

"Коммунальные службы Гагрского района совместно с подразделениями МЧС и "Черноморэнерго" частично устранили последствия морской стихии, ремонтные работы на пострадавших объектах продолжаются", — говорится в сообщении.

По словам начальника Гагрской районной электросети Аслана Айба, электроснабжение практически восстановлено в Гагре, за исключением двух многоквартирных домов — работы на этом участке станут возможными после отвода воды.

Часть Гагры остается без воды. Представители администрации Гагрского района сообщил на совещании, что для восстановления водоснабжения необходимо заменить несколько водонасосных агрегатов.