"По состоянию на 18 часов сегодняшнего дня ущерб, нанесенный стихией, составляет порядка 490 миллионов, подсчет ущерба продолжается. Думаю, что эта цифра будет минимум вдвое увеличена", — сказал Садаклиев журналистам во вторник.

Он также сообщил, что полное восстановление энергоснабжения в Крыму ожидается к утру среды.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти республики во вторник предоставят предварительный расчет ущерба, за средствами на восстановление обратятся на федеральный уровень.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в минувшее воскресенье. Власти объявили понедельник выходным, в наиболее пострадавших муниципалитетах ввели режим ЧС.

В ряде городов Крыма вышедшее из берегов море подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши; один человек погиб, есть пострадавшие. Около 500 тыс. жителей полуострова остались без света.