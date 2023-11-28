Часть экспозиции рассказывает об особенностях строительства первых кораблей и новых подходах, которые использовали для судостроения. Другая — показывает места современного Воронежа, напоминающие об имени первого российского императора и эпохе его правления.

В ходе открытия выставки зрителям была представлена реплика исторического объекта — галера петровской эпохи. Военный корабль по размерам меньше оригинала и составляет примерно 12 метров в длину и около 5 метров в высоту вместе с мачтами, тогда как настоящий был — 38 метров и 12 метров соответственно и предполагал размещение 150 солдат.

Отмечается, что после закрытия выставки галеру отправят в строящийся тематический парк "Дикое поле" в Каширском районе, где она и будет установлена.

Экспозиция подготовлена в сотрудничестве с музеями Калининграда, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Воронежа.

Выставка будет работать в сквере ежедневно до 27 февраля 2024 года. Посетить ее может любой желающий.