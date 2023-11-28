"Еще один троллейбус и трамвай в Ярославле украсим к Новому году в праздничное оформление. На транспорт будет нанесена графика, снаружи и внутри будут развешены гирлянды, неоновая подсветка. Нарядный транспорт появится в городе в конце декабря", — написал он в телеграм-канале во вторник.

Мэр отметил, что также власти вновь организуют праздничную акцию "Волшебный троллейбус".

"Новогодний транспорт будет курсировать по городу три недели — с 25 декабря по 14 января. Волшебный троллейбус будет путешествовать по своему традиционному маршруту — от вокзала Ярославль-Главный по улице Свободы до площади Волкова и обратно", — отметил градоначальник.

Он добавил, что билеты на "Волшебный троллейбус" можно будет купить онлайн, стоимость — 350 рублей.

Пассажиров "Волшебного троллейбуса" ждут встречи со сказочными героями, игры, конкурсы, викторины.