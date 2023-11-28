посадочной полосы (ВПП) аэродрома, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

"После реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродром в "Талагах" получил сертификат от Росавиации. Документ, подтверждающий соответствие всем сертификационным требованиям, выдан международному аэропорту "Архангельск" имени Федора Абрамова сегодня, 28 ноября", — говорится в сообщении.

"Это означает, что аэродром соответствует всем требованиям и нормам, безопасен и готов принимать воздушные суда без ограничения по взлётной массе", — цитирует заместителя председателя правительства Архангельской области Дмитрия Рожина пресс-служба.

Согласно сертификату, аэродром имеет класс "В" и размеры взлетно-посадочной полосы 2,5 тыс. метров на 44 метра. В процессе сертификации аэродрома специалистами Росавиации, как уточняет пресс-служба, была проведена работа по проверке радиотехнического, светосигнального, электрооборудования, оценка состояния покрытия взлетно-посадочной полосы.

Реконструкция ВПП аэропорта "Архангельск" стартовала 1 мая 2023 года, работы завершились 15 ноября. Она проходила в рамках модернизации воздушной гавани, которая, как ожидается, продлится до сентября 2024 года. В рамках второго этапа реконструкции будут построены аварийно-спасательная станция и учебно-тренировочный полигон, дороги для спецтранспорта аварийно-спасательных служб и подъездные пути к маякам патрульной дороги, установлены периметровые ограждения, а также возведены резервуары пожарного запаса воды и котельной. Данные работы не потребуют закрытия аэропорта и будут вестись параллельно.

Как сообщалось, в настоящее время воздушное сообщение с Архангельском осуществляется через аэродром "Васьково" (Приморский район Архангельской области), который ранее обслуживал только местные воздушные линии. Из него авиакомпании "РусЛайн", "Северсталь" и S7 выполняют рейсы в Москву, Петербург, Нарьян-Мар, Мурманск и Череповец.

"Сейчас наша задача перебазировать все необходимые мощности и технику, которую использовали в "Васьково". И подготовить здание аэропорта к приему первых пассажиров", — приводятся слова Рожина в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, открыть аэропорт Архангельска после реконструкции планировалось 1 декабря. В частности, возобновить регулярные полеты из Петербурга и Москвы в областной центр с этой даты планирует авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот").

Аэропорт Архангельска открыт в 1963 году. Пассажиропоток в 2022 году составил 1,1 млн человек, что на 5,8% выше показателя 2021 года.