"Цель — нормализовать ситуацию на границе с Россией как можно скорее", — приводит агентство слова премьера.

Он уточнил, что, по мнению Хельсинки, кратковременное и полное закрытие КПП будет эффективным для урегулирования проблемы миграционного потока с территории России в Финляндию.

Финляндия 18 ноября закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии, мотивируя это вменяемой российской стороне организацией массового пропуска к финской границе иммигрантов из третьих стран.

22 ноября финское правительство приняло решение закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив работающим из восьми только один переход, самый северный Рая-Йоосеппи.

Орпо 26 ноября заявил, что Финляндия может закрыть всю границу с Россией. По его словам, "если вся граница будет закрыта, можно будет подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту или портах Хельсинки, но не на восточной границе".