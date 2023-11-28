"В этом году первый снег выпал в середине октября. В настоящее время в горах на верхних отметках снежный покров уже достигает более одного метра, что позволяет открыть трассы для катания", — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что первые туристы смогут начать кататься 1 декабря. Им будут доступны "синие" и "красные" трассы в горной долине "Цирк-2". Изначально планируется открыть четыре трассы: "Первый снег", "Цирк-2", "Аибга" и "Восточный Цирк-2" с отметки 2,3 тыс. до 2,050 тыс. м.

Всего в горнолыжном сезоне 2023/2024 лыжникам и сноубордистам будет доступно на курорте 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км вечернего катания и 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2,3 тыс. метров над уровнем моря.

Как отмечается, в этом сезоне курорт "Красная Поляна" предложил несколько тарифов. Например, многодневные позволяют сэкономить до 30% от базовой стоимости ски-пасса.

"Для новичков разработана программа Evolution. Это обучение катанию по австрийской методике, практические и теоретические занятия проходят в группах от 4 до 8 человек. Достичь максимального успеха взрослым и детям старше 12 лет помогают не только опытные инструкторы, но видеоразбор после заездов", — сообщает пресс-служба.

В материале добавляется, что самых маленьких райдеров будут учить кататься в лагере Ski camp kids. В игровой форме дети от 6 до 12 лет осваивают горнолыжные виды спорта за 3 или 5 дней. Занятия длятся по 7 часов.

Также в сезоне 2023/2024 курорт значительно обновил оборудование в пунктах проката и расширил штат инструкторов.