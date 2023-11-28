"Мы примем необходимый документ, согласуем его с нашими депутатами. Я думаю, что они поддержат, потому что это уникальный объект, единый по своим масштабам, архитектуре, да и по укреплениям", — сказал Кожемяко во вторник в телепрограмме "Прямой разговор".

Кожемяко подчеркнул, что, помимо законодательной поддержки, будет еще и грантовая. Он поручил приморским властям продумать, на какие конкретно цели может быть выделен грант от краевых властей, чтобы он не "по всей крепости растекся", а пошел на обустройство одного конкретного форта, тропы или туристического маршрута.

Кожемяко уточнил, что в рамках Года Владивостокской крепости будут организованы различные мероприятия, в том числе экскурсии для школьников со всего Приморья.

Владивостокская крепость — уникальный архитектурный памятник, объекты которого возводились в 1899-1914 годах. Крепость включает в себя более 800 сооружений: береговые батареи, форты, капониры и другие объекты. Государственный музей-заповедник "Владивостокская крепость" создан в 2019 году. В 2022 году она стала филиалом Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.