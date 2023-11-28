"Полагаю, к концу года мы перейдем за рубеж 1 миллион посетителей. Это на 10-15% больше, чем в прошлом году. Мы постоянно обновляем нашу экспозицию, чтобы посетитель всегда открывал для себя что-то новое", — сказал Нехай.

В частности, подчеркнул он, филиал "Дорога жизни" пополнился двумя танками советских времен.

"Важной частью деятельности музея являются коллегии Ассоциации военно-морских музеев. Происходит обмен мнениями, наши сотрудники проводят мастер-классы по реставрации и хранению. Главная проблема в музеях сейчас — это профессионализм сотрудников", — добавил директор музея.

По его словам, фонд музея за год пополнился 1 тыс. артефактами, в том числе многочисленными закладными досками кораблей.

"Спустя полтора года окончен ремонт модели парохода-фрегата "Александр Невский". Эта ценнейшая вещь XIX века будет показана на выставке мариниста Боголюбова", — отметил Нехай.

Заместитель директора по научно-экспозиционной и выставочной работе Сергей Курносов добавил, что музей за год представит 412 выставочных проектов.

"В следующем году планируется около 300-400 выставок. Одна из них будет посвящена флоту 20-30-х годов прошлого века. Она расскажет, как агитационному искусству удалось привлечь людей на флот, восстановив его в считанные годы. Другая выставка будет о маринисте Боголюбове. Каждый офицер обязан был уметь рисовать, так как фотографии не было, а умение запечатлеть позицию врага была необходимостью", — пояснил Курносов.

Также в декабре пройдут морские елки для детей. Взрослый сопровождающий сможет посетить по билету и экспозицию музея.