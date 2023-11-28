"Решением единственного участника ООО "Глобус" принято решение о реорганизации ООО "Глобус" в форме присоединения к АО "Авиакомпания "Сибирь", — говорится в сообщении от 28 ноября.

Отмечается, что решение об объединении было принято в июне текущего года.

Как сообщалось, после завершения присоединения "Сибирь" продолжит свою деятельность.

"Глобус" был создан в 2008 году как отдельная авиакомпания группы S7, выполнял рейсы из Москвы и Новосибирска. В 2020 году решением руководства группы S7 и "Глобус" были объединены: перевозки продолжились под брендом S7, сертификат эксплуатанта "Глобуса" был аннулирован.

В начале прошлого года (до событий 24 февраля) "Глобус" вновь получил от Росавиации сертификат эксплуатанта. На его базе S7 планировала создать авиакомпанию-лоукостер под брендом Citrus. Запустить компанию планировалось в июле 2022 года, предполагалось, что она будет связывать регионы РФ, минуя Москву. Парк перевозчика планировалось сформировать из Airbus A320neo. В июне S7 сообщила о приостановке этого проекта, объяснив невозможностью получить A320neo из-за санкций. Отмечалось, что команда Citrus продолжит работу, в том числе по организации совместных рейсов S7 и "Глобуса".

S7 базируется в новосибирском аэропорту "Толмачево" и московском "Домодедово". Группа основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. На конец 2020 года Филев владел 49,9% акций в ЗАО "Группа компаний С7", по 25,03% было у его дочерей Татьяны и Марии.