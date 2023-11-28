"В общей сложности в этом году установим свыше 4,9 тыс. световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В настоящее время монтажные работы ведутся во всех административных округах, они будут завершены до 1 декабря", — сказал Бирюков журналистам.

По его словам, восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных столичных театров, вновь вернутся в центр столицы после технической модернизации, благодаря которой появились новые возможности программирования световой и цветовой динамики, интенсивности освещения.

"Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформляем световыми тоннелями, в парке Победы на Поклонной горе установим гигантский ёлочный шар высотой 20 метров и весом порядка 35 тонн. Ставшая одним из символов новогодней Москвы конструкция "Полярные медведи" вновь займет свое место на проспекте Мира в районе Ростокино. Опоры освещения в парке "Зарядье" украсят световые консоли в виде спиралей, напоминающих новогодний серпантин", — сказал заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах; такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. "Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", — сказал он.

Бирюков сообщил, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.