В Швеции, Дании и Норвегии столбики термометров опустились до необычайно низких значений для ноября. В частности, в Стокгольме во вторник минус шесть градусов по Цельсию, в Осло — минус восемь, в Копенгагене — минус четыре. При этом 27 ноября стало самым холодным днем месяца в некоторых частях этих стран.

В федеральной земле Гессен на западе Германии после мощного снегопада повалило деревья, есть обрывы линий электропередачИ, а также мощная гололедица на дорогах. Сообщается о нескольких авариях и о длинных пробках на автотрассах.

В городе Висбаден заблокировано большинство дорог: сотрудникам и учащимся одного из учебных заведений города пришлось переночевать в его здании, поскольку автобусы перестали ходить из-за непогоды.

Из Берлина, а также окружающей его земли Бранденбург и близлежащей Саксонии-Анхальт тоже поступают сообщения о большом количестве ДТП из-за гололеда на дорогах. В Баден-Вюртемберге и соседнем Рейнланд-Пфальце на юго-западе Германии погибли два человека: это 71-летний мужчина и 54-летняя женщина.