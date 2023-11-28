"Стереотип о том, что на большие выставки нужно ехать только в столицу, постепенно уходит в прошлое. Теперь и в Подмосковье едут посмотреть на Маковских, Левитана, Шагала. Уверен, что выставка замечательных русских художников — Константина и Владимира Маковских — благодаря своей особенной концепции и прекрасной по составу экспозиции будет очень популярна", — цитирует министра культуры и туризма Подмосковья Василия Кузнецова пресс-служба.

Выставка, посвященная Маковским, впервые пройдет в Московской области. В Серпухове покажут картины, предоставленные 12 федеральными музеями России, включая Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею, ГМИИ им. А.С. Пушкина и другими.

Экспозиция объединит художественные работы, литератору и музыку. В частности, ее дополнят аудиоинсталляции с фрагментами произведений 13 русских писателей, также здесь будет звучать музыка композиторов, бывавших в доме художников, — Михаила Глинки, Сергея Танеева, Антона и Николая Рубинштейнов.

Выставка отроется 20 декабря в новом пространстве Серпуховского историко-художественного музея — отреставрированном здании Каретного сарая, который входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых, и продлится до 19 мая 2024 года.