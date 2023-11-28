В ходе общения с журналистами его спросили, кто после отъезда генконсула в Хьюстоне в Генконсульство в Нью-Йорке займет его пост, и будет ли Москва назначать нового генконсула в Хьюстоне.

"Управляющий делами в Генконсульстве в Хьюстоне сейчас есть. Мы с американцами ведем долгие обсуждения, как восполнить, восстановить, штатное расписание заполнить наших загранучреждений, по крайней мере, на руководящих должностях. Возможно это получится, но гарантий нет. Эти дискуссии мы ведем постоянно по каналам посольств: посольство — МИД и наше посольство — Госдепартамент там. Нет ничего, что сейчас можно на эту тему сообщить", — сказал Рябков.