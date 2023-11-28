"Все канатные дороги работают в штатном режиме", — говорится в сообщении в телеграм-канале курорта.

Также открыта трасса Гарабаши — Мир.

В то же время закрытыми остаются трассы Мир — Кругозор, Кругозор — Азау, а также два склона — учебная Азау и Саби парк.

Доступ на все горнолыжные трассы и канатные дороги "Эльбруса" из-за высокой лавинной опасности был ограничен накануне. Утром во вторник администрация курорта уведомила о продлении ограничений. Однако спустя некоторое время часть курорта была открыта для посещения.

Ранее ГУ МЧС России по КБР распространило экстренное предупреждение из-за опасности схода снежных лавин в горах республики.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.