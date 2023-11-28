"На левобережье Горина сотрудники отдела охраны в конце октября обнаружили две лежки и жировку млекопитающих", — говорится в сообщении.

В Хабаровском крае с июня 2023 года на три года ввели запрет на охоту на кабана. Главная цель запрета — восстановление популяции животного, которое является важным биологическим объектом в экосистеме и источником питания для краснокнижных хищников, в первую очередь амурского тигра.

По мнению специалистов, этих сроков должно хватить, чтобы восполнить численность копытных, которая с 2020 по 2022 годы сократилась на 75% (с 15 650 до 3834). Основным фактором снижения стала африканская чума свиней.

Амурский тигр — самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в небольшом количестве — в Китае и Северной Корее. Согласно результатам сплошного учета, численность амурских тигров в России достигла 750 особей.