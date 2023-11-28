"22 февраля туристический поезд отправится по круговому маршруту Иркутск — Слюдянка — Байкал — Иркутск", — говорится в сообщении.

Как отмечается, от Слюдянки движение будет осуществляться на паровозной тяге.

По данным РЖД, поездка пройдет в формате "отель на колесах" — туристы днем смогут смотреть достопримечательности, а ночь проводить в поезде.

"Байкальский экспресс" позиционируется как летний туристический поезд. В этом году РЖД запустили поезд с 8 июля.

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль южного берега озера Байкал от города Слюдянка до порта Байкал. На КБЖД более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и церкви — всего 807 объектов. Практически все они возведены вручную за шесть лет — с 1899 по 1905 годы. Длина дороги — 85 км.