"В последний день осени ненастье может повториться, еще один циклон с юга принесет новгородцам много погодных неприятностей, прежде всего — сильный снег с метелью", — говорится в информации ГМЦ.

Предыдущий атлантический циклон 27 ноября полностью накрыл территорию области. Во всех районах наблюдался сильный снегопад. Скорость северо-восточного ветра порывами достигала 16 метров в секунду.

В настоящий момент метель утихла. Согласно информации региональных управлений МЧС и УГИБДД, значительных ЧП, связанных с ненастьем, на энергообъектах и на автотрассах области не зарегистрировано.

По сведениям администрации Валдайского национального парка, в связи с изменением погодной обстановки и в целях безопасности туристов нацпарк закрыл до весны Большую валдайскую тропу.