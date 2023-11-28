"По данным сети "Магазин горящих путевок", Египет сейчас лидирует среди направлений отдыха по продажам у турагентств, на него приходится 26,5% от общего объема. Цены на направлении с начала ноября снизились в среднем на 20%. Путевка на двоих с перелетом чартерным рейсом стоит 118 тыс. рублей, а три недели назад такой тур обходился в 152 тыс. рублей. С 30 ноября вплоть до новогодних дат можно купить тур на неделю в хороший отель 4* на двоих за 90 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Как отметили в РСТ, популярности направления способствует большой выбор чартерной и регулярной перевозки и отелей на самый разный кошелек. При этом снижение цен не будет долговременным – с приближением новогодних дат цены в отелях будут расти.

В компании "Русский экспресс" сообщили, что с 1 декабря в Египте повышаются цены на билеты в музеи и экскурсионное обслуживание, поэтому подорожают экскурсионные туры.

Как следует из индекса сети "Магазин горящих путевок", Таиланд лишь ненамного уступает Египту, его доля в продажах турагентств составляет 24,4%. Также в первой пятерке Россия, Турция и Куба.