"На сегодняшний день все 3 тыс. сертификатов были получены школьниками. Очень важно, чтобы родители успели совершить нужные действия: выбрать тур, обратиться к туроператору и реализовать свой сертификат", — сказала она на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре "Интерфакса" во вторник.

По ее словам, в 2023 году финансирование программы составило 24 млн рублей, из них 9 млн выделено из бюджета региона, номинал социального сертификата — 8 тыс. рублей.

"Спрос на сертификаты превзошел наши ожидания", — отметила она, добавив, что продолжение проекта в 2024 году обсуждается.

Наиболее популярными направлениями для школьных путешествий стали познавательный тур "Изучаем, играем, познаем" с посещением новосибирского Краеведческого музея, парка музеев "Галерея времени" и центра океанографии и морской биологии "Дельфиния", научно-образовательные туры, путешествия в Сузунский и Колыванский районы Новосибирской области с посещением местных достопримечательностей.

Она уточнила, что к поездкам по программе социального сертификата выдвигаются строгие требования: это групповой туристический продукт продолжительностью не менее суток, который должен включать в себя как минимум два объекта туристского показа.

В туре школьники обеспечиваются трехразовым суточным питанием и размещаются в классифицированных гостиницах не ниже трех звезд.