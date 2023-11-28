"Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования. Количество поездов дальнего следования, которые задерживаются из-за последствий непогоды, сокращено до семнадцати", — сообщается в телеграмм-канале РЖД.

В компании напомнили, что в настоящее время движение на участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где произошел подмыв насыпи железной дороги, организовано по одному пути в реверсивном режиме. Восстановлена контактная сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс.

Отмечается, что основные силы задействованы для предотвращения разрушения береговой линии. На проблемных участках отсыпают щебень и бутовый камень, а также укрепляют прибрежную инфраструктуру с помощью специальных железобетонных изделий — тетраподов.

Как сообщалось, 26 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер до 25 м/c) произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. В результате, движение поездов на участке было приостановлено. В пути следования задерживались порядка 50 пассажирских составов. В понедельник было восстановлено движение по одному пути.