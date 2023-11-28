"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 28 ноября, в течение суток 29 ноября в Крыму ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные", — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами — до 25 м/c. На некоторых реках Крыма возможны подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.

МЧС предупреждает о вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа ДТП и нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий. Также возможны происшествия в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Предыдущее штормовое предупреждение объявлялось на территории полуострова на 25-27 ноября. Вечером в воскресенье, 26 ноября в Крыму начался сильнейший за всю историю метеонаблюдений шторм. Без света на пике стихии осталось около полумиллиона крымчан, об отсутствии водоснабжения из-за обесточивания насосных станций сообщали руководители нескольких муниципальных образований. В МЧС сообщили, что больше всего пострадали Евпатория, город Саки и Сакский район за западе Крыма.

Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в 10 муниципалитетах Крыма, пострадавших в результате шторма.