"Погодные условия в Санкт-Петербурге нормализовались. Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме, (...) продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании", — говорится в сообщении.

Задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет задержано 11 рейсов, в ближайшее время их ждут в Петербурге. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления, предупреждает ВВСС.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале уточнил, что ночью из-за погодных условий было задержано 30 авиарейсов, 19 ушли на запасные аэродромы.

За прошедшие сутки из-за циклона высота снежного покрова в городе достигла 15,5 см. За ночь коммунальные службы города вывезли 8 тыс. кубометров снега, добавил Беглов.