"Принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории 10 муниципальных образований: городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов", — написал Аксенов в своем телеграм-канале во вторник.

Кроме того, режим угрозы ЧС введен на территории трех муниципалитетов — городов Алушта и Судак, а также Первомайского района.

Установление границ зоны ЧС и подсчет ущерба продолжается, добавил глава региона.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в воскресенье. Власти объявили понедельник выходным. В наиболее пострадавших муниципалитетах решили ввести режим ЧС, но их список не уточнялся.

В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. В Крыму один человек погиб, десять пострадали, в Севастополе за медпомощью обратились пятеро. Около полумиллиона жителей полуострова остались без света.